Trickbetrüger bestiehlt Senior

Seit Anfang der Woche sind wieder vermehrt Anzeigen wegen betrügerischer Anrufe beim Polizeipräsidium Mannheim eingegangen. Offenbar sind Trickbetrüger erneut auf der Suche nach Opfern. Während die meisten Betroffenen richtig reagierten und den Betrugsversuch erkannten, lief es im Fall eines über 80-Jährigen aus Heddesheim weniger gut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch gegen 14 Uhr erhielt der Mann einen dieser sogenannten „Schockanrufe“. Am Telefon meldete sich eine männliche Person, die sich ihm als Arzt vorstellte. Angeblich wäre der Sohn des über 80-Jährigen zusammengebrochen und würde in einer Klinik liegen. Nur eine sofortige und sehr kostspielige Operation könne das Leben des jungen Mannes retten. Hierzu müsse der über 80-Jährige einen fünfstelligen Bargeldbetrag bezahlen. Der Mann, der fest der Meinung war, dass es sich um einen echten Notfall handelte, stimmte der Bezahlung zu.

Gegen 14.30 Uhr kam es im Bereich der Nikolaus-Dopp-Straße zur Geldübergabe an den Trickbetrüger. Erst als der Täter samt Beute weg war, verständigte der über 80-Jährige weitere Angehörige. Diese klärten den Mann über die Betrugsmasche auf und riefen die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Trickbetrüger war etwa 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, hatte kurze dunkelblonde Haare, trug eine beigefarbene Jacke und sprach akzentfrei deutsch. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0621/1 74 44 44 entgegengenommen. pol/sko