Tierischer Besuch

Entspanntes Lachen erfüllt das Wohnzimmer der blauen Gruppe im Haus im Feld. Die Kinder und Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, die in diesem Wohnhaus des Pilgerhaus Weinheim in Heddesheim leben, haben Besuch vom Mobilen Streichelzoo aus Falken-Gesäß im Odenwald. Auf dem langen Esstisch tummeln sich bereits einige Zwergkaninchen. Riesenkaninchen Renate hat Platz auf dem Schoß von Betreuerin Tabea genommen, und zwischen den Beinen unter dem Tisch wuselt Mini-Schweinchen Harriet hin und her. Dazwischen stolzieren darüber hinaus zwei Hühner.

Der Besuch des mobilen Streichelzoos ist Teil des tierpädagogischen Angebots, den das Haus im Feld den betreuten jungen Menschen bietet. Nach kurzer Scheu – auch bei den Tieren –, blühen die Kinder auf und streicheln und füttern ihre tierischen Besucher mit Begeisterung. Besonders die Kaninchen bringen Ruhe in die Gruppe.

30 000 Euro für Pilgerhaus

Das Pilgerhaus setzt auch in anderen Bereichen der Jugend- und Behindertenhilfe auf die Vorteile tierpädagogischer Angebote, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der natürliche Kontakt zu Tieren helfe, Selbstsicherheit und Geborgenheit zu gewinnen sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit anderen Lebewesen zu erlernen.

Möglich gemacht hat diesen tierischen Besuch eine Spende des Projekts „Kinder unterm Regenbogen“ des Radiosenders Radio Regenbogen. Mit verschiedenen Spendenaktionen unterstützt der Sender schon seit 2000 jedes Jahr viele Familien mit ihren Anliegen oder Vereine und Einrichtungen, die für Kinder und Jugendliche im Einsatz sind. In diesem Jahr erreichte auch das Pilgerhaus Weinheim eine Spende von insgesamt 30 000 Euro, die im weiteren Verlauf des Jahres für verschiedene Projekte oder Therapien in der Jugendhilfe verwendet werden. red

