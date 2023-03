Tiefbau zum Festpreis

Wenn kurzfristig Bauarbeiten an Straßen, Wegen, Wasserleitungen oder Kanälen anfallen, werden diese in Heddesheim im Rahmen eines Jahresvertrages von einem damit beauftragten Unternehmen ausgeführt. Spätestens nach vier Jahren müssen die Arbeiten aber erneut öffentlich ausgeschrieben werden. Die Gemeinde hat dies getan, mit dem Ergebnis, dass die Firma Josef Schnell aus Ladenburg erneut zum Zuge kommt. Sie hatte mit einer Summe von rund 390 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt Wie viel die Kommune am Ende an das Unternehmen zahlen muss, hängt allerdings von den tatsächlich geleisteten Reparaturarbeiten ab. „Wir sind froh über dieses Angebot“, sagte Bürgermeister Achim Weitz, die Erfahrungen mit der Firma seien gut. Der Rat stimmte der Vergabe einstimmig zu. hje

