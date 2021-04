Theater-Abos ab sofort erhältlich

In vielen Jahren sind die Abos im Voraus ausverkauft, Karten an der Abendkasse gibt es dann auch keine. Diesmal hat die Gemeinde Heddesheim für die im Herbst – so Corona will – beginnende Theaterspielzeit 2021/22 im Bürgerhaus noch einige freie Abonnementplätze. Wie das Rathaus mitteilt, stehen ab Oktober Stücke auf dem Spielplan, die wie gewohnt hochkarätig besetzt sind und beste Unterhaltung versprechen“.

Folgende Termine und Vorstellungen sind vorgesehen:

Donnerstag, 14. Oktober: „Falsche Schlange“, Psycho-Thriller von Alan Ayckbourn mit Gerit Kling, Macki Heilmann und Astrid Rashed

Dienstag, 16. November: „Boeing Boeing“, Komödie von Marc Camoletti mit Andreas Elsholz und Ralph Morgenstern

Montag, 6. Dezember: „Monsieur Pierre geht online“, Komödie nach dem gleichnamigen Film von Stéphane Robelin, Theaterfassung von Folke Braband, mit Walter Plathe, Bürger Lars Dietrich, Manon Straché, Magdalena Steinlein und Vanessa Rottenburg

Mittwoch, 26. Januar 2022: „Ein Oscar für Emily“, Komödie von Folker Bohnet und Alexander Alexy mit Felix von Manteuffel, Leslie Malton

Montag, 21. März 2022: „Celine“, Komödie von Maria Pacôme mit Christine Neubauer, ChrisTine Urspruch, Moritz Bäckerling, Stefan Peschek und Antonia Marianne Lunemann.

Ein Abo kostet 95 Euro (Saal, Reihe 1 bis 6 oder Empore, Reihe 1 bis 3) oder 83 Euro (Saal, Reihe 7 bis 12 oder Empore, Reihe 4 bis 5). Abonnenten erhalten einen festen Sitzplatz für alle Aufführungen und vor jeder neuen Spielzeit frühzeitig die Möglichkeit, ihr Abo zu verlängern und einen neuen Platzwunsch anzugeben. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Jasmin Hammerl (Mail jasmin.hammerl@heddesheim.de, Telefon 06203/10 12 44).

Bei der Durchführung der Theaterveranstaltungen werden selbstverständlich alle erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt. Sollten einzelne Veranstaltungen oder die komplette Theaterreihe aufgrund der Pandemie nicht stattfinden können, sichert die Gemeinde Heddesheim eine anteilige beziehungsweise vollständige Erstattung des Abonnementpreises zu. red/agö