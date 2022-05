Handball-Nostalgie in Heddesheim: Im Oktober 1972 feierte die A-Jugend der Turngemeinschaft (TG) die Kreismeisterschaft im Feldhandball. Heute zeugt nur noch ein verwaschenes Foto vom Sieg der Mannschaft, die sich damals in einem überzeugenden Spiel mit 24:19 beim TSV Viernheim den Titel holte. 50 Jahre später, am 6. und 7. Mai, treffen sich nun die Spieler von damals wieder in Heddesheim, um

...