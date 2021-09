Teurer Jeep gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in Heddesheim einen hochwertigen Jeep entwendet, der vor der Haustür des Besitzers in der Birkenstraße abgestellt war. Gestohlen wurde das rund 70 000 Euro teure Auto im Zeitraum zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr. Das Fahrzeug verfügte laut Mitteilung der Polizei über eine „Keyless-Go“-Funktion. Ob der Jeep auf diese Weise entwendet wurde, wird ermittelt.

Viele hochwertige Autos sind mit dem „Keyless-Go“-System ausgestattet: Damit erkennen Fahrzeuge per Funk den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe befindet, wodurch sich das Auto öffnen und starten lässt. Diese Systeme sind jedoch sicherheitsanfällig. Diebe nutzen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich Zugang zu verschaffen. Sie verwenden Funkstreckenverlängerungen, mit denen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgefangen und durch den Aufbau einer Relaisstation verlängert wird. Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der aber nicht vor Ort ist.

Polizei bietet Beratung an

Die Polizei empfiehlt deswegen, Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür abzulegen und das Funksignal abzuschirmen. Nähere Informationen gibt es auch in einem Faltblatt „Sicherheit rund ums Fahrzeug“ oder unter www.polizei-beratung.de. Ebenso bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Mannheim, Telefon 0621/17 41 21 2, und in Heidelberg, Telefon 06221/99 12 34. pol/sko