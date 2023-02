Termin für Blutspende

Allein in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten. Damit Patienten ausreichend versorgt werden können, bietet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Region Hessen und Baden-Württemberg täglich rund 20 mobile Termine an. Der nächste ist in Heddesheim am 1. März, von 14 bis 19.30 Uhr, in der Nordbadenhalle (Ahornstraße 70-72). Benötigt werde maximal eine Stunde Zeit, abgenommen werden 500 Milliliter Blut, hieß es. Gespendet werden dürfe mehrfach im Jahr mit einem Abstand von 56 Tagen. Der DRK weist daraufhin, dass die Teilnahme an der Blutspende nur mit Termin möglich ist. her

