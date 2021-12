„Stelle ist ein Sechser im Lotto“

Heddesheim kannte Tina Kaufmann (46) bislang nur aus ihrer Kinder- und Jugendzeit. „Da habe ich auf der Eisbahn Schlittschuhlaufen gelernt“, erinnert sie sich. Ansonsten hatte die Hemsbacherin keine Berührungspunkte mit der Gemeinde. Das sollte sich erst ändern, als sie im „MM“ von Plänen las, die Leitung der Volkshochschule künftig hauptamtlich zu besetzen.

„Ich hatte mich schon mit dem Gedanken getragen, etwas anderes zu machen“, erzählt die Mutter zweier Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahren, die mit ihnen und ihrem Mann heute in Käfertal lebt. In Mannheim hat sie Klassische Archäologie und Mittlere und Neue Geschichte studiert. Fächer, bei denen der spätere Beruf nicht automatisch vorgegeben ist. „Man schaut nach dem Studium, was sich auftut. Bei mir war es die Volkshochschule“, blickt sie zurück.

„Offen für Neues“

Genauer genommen war es die Abendakademie. Hier unterrichtete sie ab 2003 im Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprüfung Hauptschule, also den nachträglichen Erwerb eines Abschlusses. „Ich wollte raus aus dem Elfenbeinturm Studium und sehen, was andere Menschen machen“, erklärt die neue VHS-Chefin.

Später hat sie die Schreibtischseite gewechselt, war hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin und übernahm bei der Abendakademie den Bereich Lernförderung. Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung war gerade neu aufgelegt worden. Hier sei dann auch die Volkshochschule stärker eingestiegen, auf Wunsch der Stadt. Diesen Bereich hat Tina Kaufmann aufgebaut, ab 2011. Immer offen für Neues, begann sie irgendwann damit, etwas im Kulturbereich zu machen. „Da hatte ich Glück, dass die Abendakademie gerade die Anfrage von der Kunsthalle erhielt, das Kinderprogramm zu gestalten. „Wenn eine Schulklasse die Kunsthalle besucht, dann läuft das bis heute über die Abendakademie.“

Kaufmann baute ihr Engagement im Kulturbereich aus, betreute unter anderem die Reihe der Montagsvorträge mit Themen aus Kultur und Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Kunst und Kulturgeschichte. Bis Corona kam: „Das hat alles durcheinandergewirbelt.“ Die Pandemie forderte ihren Tribut.

Mit dem großen Lockdown 2020 lief das Programm online weiter. „Das war auch so ein Experiment“, erinnert sich Kaufmann. Formate, die bisher gut gelaufen waren, mussten ins Digitale übertragen werden. „Technisch ist das gelungen, aber die Reichweite war eben begrenzt“, so lautet ihre ernüchternde Bilanz: „Viel Aufwand für weniger erreichte Menschen.“

Trotzdem ist sie froh, das gewagt zu haben. Das sei eine wichtige Erfahrung gewesen, für sie selbst aber auch für die Einrichtung. „Man muss ganz viel ausprobieren, wie man welche Zielgruppe erreicht“, betont Kaufmann. Ihr Credo lautet dabei: „Man darf keine Angst haben, Fehler zu machen.“

Gelegenheit zum Ausprobieren hat sie auch in ihrer neuen Aufgabe. Nachdem sie die Stellenanzeige gesehen hatte, schaute sie sich Heddesheim und die VHS an, ging in sich – und gab schließlich ihre Bewerbung ab. „Bei der Volkshochschule wollte ich bleiben“, betont sie.

Denn die Arbeit sei sehr vielfältig, inhaltlich wie organisatorisch, und vor allem: „Man hat mit vielen Menschen zu tun.“ So eine Stelle wie jene in Heddesheim zu bekommen, das sei wie ein Sechser im Lotto, schwärmt sie. Und sie hatte Glück. Die Arbeitszeit war flexibel. In Mannheim hatte Kaufmann knapp 30 Stunden. „Die habe ich hier jetzt auch“, berichtet sie. Schon Anfang November hat sie angefangen, unterstützt von ihrem ehrenamtlichen Vorgänger Friedrich Graser: „Zuerst musste das Programm fürs neue Semester stehen, das hatte Priorität.“ Was die Bücherei der Gemeinde angeht, die formal ebenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, ist vieles offen: „Da müssen wir sehen, was wir gemeinsam planen. Ideen haben wir sicher“ Und da gibt es ja noch eine große Herausforderung. „Was uns alle umtreibt, das ist immer noch Corona“, sagt sie. Immer wieder gebe es neue Verordnungen, die auch in der VHS umgesetzt werden müssen. „Das ist ein Zeitfresser.“

Gerne an der frischen Luft

Wenn Arbeit und Familie ihr ein wenig Zeit lassen, dann liest sie viel. Außerdem hat sie ein Auge für schöne Motive: „Ich fotografiere gern.“ Mit einer Systemkamera. Am liebsten Landschaft, vor allem im Urlaub. „Ich bin am Wochenende gerne draußen, zu Fuß“, verrät die neue VHS-Leiterin: „Im Wald laufen, den Kopf frei kriegen, das tut gut. Aber manchmal ist gar nichts machen auch schön.“