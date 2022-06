Springen und Dressur

Heddesheim. Nach einem erfolgreichen WBO-Reitertag am vergangenen Wochenende steht von diesem Freitag bis Sonntag, 3. Juli, das Sommerturnier auf dem Programm des Pferdezucht-, Reit- und Rennvereins Heddesheim. Die Anlage ist bestensin Schuss. Reiter aus der ganzen Region messen sich täglich von 10 bis 18 Uhr in den Disziplinen Dressur und Springen. Prüfungen in der Dressur in den Klassen A bis S sowie im Springen von A bis M bieten nicht nur sportliche Herausforderungen für die Reiter, sondern auch ein Erlebnis für die Zuschauer. In der Königsklasse im Springen geht es für die Reiter am Sonntag ab 13.30 Uhr hoch hinaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da entlang der Muckensturmer Straße nicht geparkt werden darf, bittet der Verein, den Anweisungen der Parkeinweiser zu folgen. i.k.