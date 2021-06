„Sprechende Bänke“ mit der IG Kultur

Nachdem die Freitagsgespräche auf dem Dorfplatz im vergangenen Jahr auf reges Interesse gestoßen sind, setzt die IG Kultur Heddesheim die Reihe ab Freitag, 11. Juni, fort. Zunächst geht es in einem kleineren Format weiter, und zwar mit den „sprechenden Bänken“.

Die Mitglieder der IG Kultur laden hierbei dazu ein, auf einer der vielen schönen Bänke in der Ortsmitte Platz zu nehmen. Ganz nach Wunsch lesen die Aktiven etwas aus dem reichhaltigen Angebot an literarischen Lebensweisheiten vielleicht längst vergessener berühmter Literaten vor. Auch Lebensspuren aus Märchen, alten Kinderbüchern und der Sammlung „Heddesheimer Geschichte(n)“ haben die Liebhaber der Literatur im Angebot. Angefangen bei den „Kinnersprich vum Luddewisch“ bis hin zur „Mordnacht 1854 zwischen Heddesheim und Viernheim“ lässt sich ziemlich viel an „Leben“ finden, wie Initiatorin Eva Martin-Schneider ankündigt: „Da sollte für jeden etwas Tröstendes oder Erhellendes oder einfach auch Unterhaltendes dabei sein.“

Literaturauswahl für die „sprechende Bank“ der IG Kultur. © IG Kultur Heddesheim

Interessierte finden die „sprechenden Bänke“ am Freitag, 11. Juni, von 18 bis 19 Uhr an der Remigiuskirche, am Dorfplatz und an der evangelischen Kirche. Weitere Termine sind am 25. Juni und 9. Juli zur gleichen Zeit geplant. Danach hofft die IG, wieder mit den Dorfplatzgesprächen beginnen zu können. Kontakt: emartinschneider@web.de Stichwort: IG Kultur. red/agö