Viele Freizeitoptionen bieten sich im Lockdown über die Osterzeit nicht, da sind neue Anregungen willkommen. Katharina Petri, Hauptamtliche Mitarbeiterin bei der Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH), und Ida Noetzel, Übungsleiterin bei der Turngemeinde (TG), haben auf sportlichem Gebiet viele Ideen und wollen eine davon gerne mit anderen teilen: In der Umgebung des Trimm-dich-Pfads am Heddesheimer Badesee haben sie dieser Tage ein knappes Dutzende „Bewegungssteine“ verteilt, die aufmerksame Spaziergänger am Wegesrand entdecken können. Jeder der bunt bemalten Steine steht für eine kleine sportliche Übung, die darauf notiert und bildlich veranschaulicht ist.

„Ich hatte so eine ähnliche Idee in einer Zeitung gesehen“, erzählt Petri und ergänzt lachend: „Da stand, die bemalten Steine seien ein Brauch der Indianer gewesen. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht.“ In Ida Noetzel fand Petri gleich eine Verbündete, die das Vorhaben kreativ mit Pinsel und Farbe umsetzte. „Ich habe versucht, einfache Übungen zu wählen, die von Jung bis Alt jeder machen kann und die man zum Beispiel in den Spaziergang integrieren kann“, erklärt die TG-Übungsleiterin. Anhand der Bilder könnten sogar Kinder, die noch nicht lesen können, erkennen, was der Stein vorschlägt: Liegestütz, Kniebeuge oder Hampelmänner zum Beispiel. Trotz ausfallender Übungsstunden und Trainingszeiten sollen auf diese Weise Groß und Klein zu etwas Bewegung animiert werden. Und natürlich Spaß dabei haben.

Noetzel, Petri und Wolf-Günter Janko, Vorsitzender von TG und IGSH, hoffen, dass die die Steine nicht nur vor Ort liegenbleiben, sondern gern auch noch Gesellschaft bekommen. „Wetterfeste Farbe verwenden“, raten die Übungsleiterinnen Petri und Noetzel allen, die mitmachen wollen. agö