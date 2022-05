Sperrung im Ortskern

In der Zeit von Montag, 16. Mai, bis Freitag, 20. Mai, ist an der Schul-/Beindstraße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wie die Gemeindeverwaltung Heddesheim informiert, muss ein Schieberkreuz im Wasserleitungsnetz ausgetauscht und die neue Wasserleitung der Schulstraße an den Bestand angebunden werden.

Die Arbeiten mussten kurzfristig organisiert werden, da die alte Bestandsleitung der Schulstraße nun Undichtigkeiten aufweist, heißt es. Für die Durchführung werde eine Vollsperrung der Kreuzung Schul-/Beindstraße notwendig. Die Umleitung erfolgt über die Ringstraße, die Großsachsener Straße und die Oberdorfstraße. Fußgänger und Radfahrer werden über einen Notweg entlang der Baustelle geleitet.

Die Busse, die sonst durch die Beindstraße fahren, werden über die Ringstraße, Viernheimer Straße und Unterdorfstraße umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden in der Viernheimer Straße und Unterdorfstraße errichtet.

Die Bauarbeiten werden von der Fa. Sax+Klee aus Mannheim ausgeführt. Fragen beantwortet das Amt für Bauverwaltung und Tiefbau, Telefon 06203/10 12 83. red