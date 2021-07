Sperrung auf der Schaafeckstraße am Wochenende

Heddesheim. Wegen der Veranstaltungen auf dem Dorfplatz in Heddesheim ist an den beiden Wochenenden des 17./18. sowie 24./25. Juli die Schaafeckstraße im Bereich zwischen Rathauskreuzung und Zufahrt Gewerbestraße jeweils von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt in das beziehungsweise aus dem Parkhaus am Dorfplatz wird nach Angaben der Verwaltung möglich sein. Des Weiteren wird in dieser Zeit die Einbahnstraßenregelung in der Gewerbestraße aufgehoben, so dass für Anwohnerinnen und Anwohner eine Zufahrt zu ihren Parkplätzen über die Unterdorfstraße bis zur Absperrung möglich sein wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

