Von einer „äußerst guten Situation“ sprach SPD-Fraktionschef Jürgen Merx angesichts der Heddesheimer Haushaltszahlen. Dass der Kreis den Hebesatz für die Kommunen 2021 gesenkt hat, sei auch eine Initiative der SPD-Kreistagsfraktion gewesen, merkte er an.

In Heddesheim stünden wichtige Bauprojekte an. Darunter nannte er etwa Hallenbad-, Schul- oder Ortskernsanierung sowie Investitionen in den Klimaschutz. Die Aufwendungen im Bereich Kinder und Jugend hob er ebenfalls hervor. Nicht zuletzt stehe die Gemeinde gut da, weil „mit den vorhandenen Mitteln wirtschaftlich und weitsichtig umgegangen wird“, lobte er. Dass die SPD-Fraktion zum Haushalt keinen Antrag gestellt hat, veranlasste Merx zur Bemerkung: „Besser kein Antrag als Anträge mit wenig Gehalt beziehungsweise für Vorhaben, die wenig Sinnhaftigkeit besitzen.“ Wichtig sei, dass die Gemeinde über ausreichend Rücklagen verfüge, um weiter ohne Kredite auszukommen. Merx erneuerte seine Anregung von 2020, die Verwaltung möge über wichtige Etat-Kennzahlen vierteljährlich berichten. agö