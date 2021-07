„C’est si bon“, singt Bertrand Goullou aus der Normandie. Tatsächlich, es ist so gut, wieder Livemusik auf dem Heddesheimer Dorfplatz zu hören. Nach dem ausverkauften Konzert der Starkenburg Philharmoniker am Samstagabend, spielt am nächsten Morgen zuerst der evangelische Posaunenchor beim ökumenischen Gottesdienst. Danach hat die Musikschul-Band „JazzLight“ ihren Auftritt, eine Stunde später

