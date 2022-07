Sommerzeit in Bücherei

Heddesheim. Die Gemeindebücherei Heddesheim hat in den Sommerferien geänderte Öffnungszeiten. Das teilt Leiterin Annette Eyckmann mit. Die Bibliothek ist montags geschlossen. Von dienstags bis freitags öffnet sie von 8.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags außerdem von 14 bis 18 Uhr. An Samstagen können die Nutzer in der Zeit von 10 bis 13 Uhr schmökern und Medien ausleihen. Freie Plätze gibt es noch bei den Spielenachmittagen am Dienstag, 16. August, und am Dienstag, 23. August, jeweils von 14 bis 16 Uhr, für Kinder ab sieben Jahren. Eine Anmeldung per Telefon (06203/10 12 39) oder per Mail an buecherei@heddesheim.de ist erforderlich. hje

