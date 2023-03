Sommertagszug in Heddesheim führt wieder zum Badesee

Am kommenden Sonntag soll der Winter in Heddesheim in Flammen aufgehen. Nach einem Gastspiel 2022 in der Ortsmitte kehrt das feurige Spektakel diesmal aber wieder auf den Nogent-le-Roi-Platz am Badesee zurück. Dort findet auch das Frühlingsfest der Schausteller statt.

„Dor tist einfach mehr Platz“, sagte Sabine Köhler vom hauptamt der Gemeinde auf Nachfrage zur Begründung für die Rückkehr an die Peripherie. Zum Glück gebe es sehr viele Zuschauer beim Zug und der Winterverbrennung. „Das war im Ortskern dann doch sehr beengt“, erklärte die weiter. Auch für die Schausteller hat der Standort am badesee einen entscheidenden Vorteil. Sie können hier mehr Fahrgeschäfte und Buden aufstellen. So soll es neben einem Kinderkarussell auch ein Kettenkarussell und einen Autoscooter geben, außerdem Pfeilewerfen, Entenangeln, Süßwaren und vieles mehr. Das Frühlingsfest beginnt bereits samstags und daert bis zum Montag.

Höhepunkt des Wochenendes ist natürlich der Sommertagszug mit insgesamt mehr als 30 Motivwagen und Fußgruppen. Für die musikalische Begleitung sorgen unterwegs unter anderem der evangelische Posaunenchor, die Stadtkapellen Weinheim und Ladenburg, die örtliche Musikschule, die Guggemusik „Zahlekracher“ und die Kapelle AM aus Leutershausen. Die vier Jahreszeiten werden mit Motivwagen der Gartenfreunde (Frühling), der Sportfischer (Sommer), des Heimat- und Traditionsvereins (Herbst) und des Skiclubs (Winter) vertreten sein.

Brezel als Belohnung

Im Mittelpunkt stehen wie immer die Kinder, die vor allem zu Fuß durch Heddesheim ziehen. „Es freut mich besonders, dass die Schulen und Kindergärten unserer Gemeinde seit so vielen Jahren am Umzug teilnehmen“, schreibt Bürgermeister Achim Weitz in einem Grußwort. Als kleine Belohnung gibt es für alle Kinder, die mitlaufen, vor dem Start im Paudenhof der Hans-Thoma-Schule eine Sommertagsbrezel.

Bevor es losgeht, fallen gleich mehrere Startschüsse. Wie gewohnt, sorgt der Schützenverein dafür, und zwar um 13.30 Uhr, um 13.45 Uhr und schließlich um 14 Uhr, wenn sich der Zug in der Schulstraße in Bewegung setzt. Danach führt er in die Beindstraße, am Rathaus vorbei, in die Oberdorfstraße, Vorstadtstraße, Bismarckstraße und Ahornstraße zum Nogent-le-Roi-Platz am Badesee. Hier geht dann der große Schneemann in Flammen auf. Wenn der Winter symbolisch verbannt ist, bewirtet die Sportgemeinschaft in der Nordbadenhalle die Gäste.

Besonderen Grund zum Feiern hat in diesem Jahr das Jugendhaus Just, das 25 Jahre alt wird. Aus diesem Anlass gibt es von 15 bis 16.45 Uhr eine Spieleaktion für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren mit abschließender Siegerehrung, die Teilnahme ist kostenlos

Der Sommertag findet bereits zum 36. Mal statt. Für Achim Weitz ist es der erste als Bürgermeister. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern unseres Gemeinderats den Umzug begleiten zu dürfen“, betont er. Anders als die meisten Kinder gehen die Gemeinderäte allerdings nicht zu Fuß, sondern fahren auf einem Festwagen ganz vorne mit, direkt hinter den Pferden des Pferdezucht-, Reit- und Rennvereins. In einem Auto lässt sich auch die amtierende Fasnachtsprinzessin der Grumbe durch die Straßen chauffieren, begleitet von den Garden, die jedoch zu Fuß unterwegs sind.

„Alles so schön bunt“

Ausdrücklich würdigt Weitz auch die Heddesheimer Vereine und Organisationen, die die Veranstaltung so zahlreich unterstützten. „Durch dieses Engagement werden wir unseren Gästen aus nah und fern auch in diesem Jahr wieder einen sehr schönen und bunten Zug präsentieren können“, zeigt sich der Bürgermeister überzeugt.