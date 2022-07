Sommerfest – es gibt Karten

Heddesheim. Das Heddesheimer Sommerfest am See mit der Partyband „Me and the Heat“ ist für den 6. August geplant – und jetzt läuft der Kartenvorverkauf. Das Fest ist eine schöne Gelegenheit, um in einem besonderen Ambiente mit der Familie oder Freunden einen lauen Sommerabend zu verbringen. Ab 16 Uhr ist das Badeseegelände für die Veranstaltung geschlossen. Ab 18 Uhr beginnt der Einlass, ab 20 Uhr spielen „Me and the Heat“. Tickets für zehn Euro gibt es am Badesee Heddesheim, im Bürgerservice des Rathauses Heddesheim oder unter www.heddesheim.de/etickets. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Dorfplatzfest Heddesheim feiert mit Klassik und Party Mehr erfahren Kultur Heddesheimer Musikschule gibt Konzert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Heddesheim feiert drei Tage lang Dorfplatzfest Mehr erfahren