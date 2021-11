SGH erwartet HG Saase

Heddesheim. Auf einen erfolgreichen Neustart hoffen die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen die HG Saase. Vor drei Wochen startete die SGH mit einem 17:21 gegen den TV Brühl in die Saison, „was schon enttäuschend war“, erinnert Trainer Marcus Otterstädter. „Gerade weil wir auch in dieses Spiel gut reingefunden hatten, war das eine ärgerliche Niederlage. Wir hatten uns eindeutig mehr erhofft.“ Aber inzwischen sei ein Strich drunter, die Stimmung gut und das Selbstvertrauen zurück.

Vor dem Derby gegen die HG Saase hat Otterstädter dennoch Respekt: „Sie sind mit zwei Unentschieden gegen Mannschaften, die ich durchaus in der vorderen Hälfte erwarte, sehr gut in die Runde gestartet“, hat er beobachtet. Dennoch: Für die Heddesheimerinnen zählt in eigener Halle nur ein Sieg, zumal bis auf Torhüterin Nina Schmidt, die nach ihrem Bänderiss noch Trainingsrückstand hat und zudem aktuell beruflich stark eingespannt ist, alles Spielerinnen an Bord sind. me