SG Heddesheim zeigt Vielfalt vor mehr als 350 Zuschauern

Die erste gemeinsame Weihnachtsfeier als Sportgemeinschaft Heddesheim hat eindrucksvoll die erfolgreiche Arbeit der Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Bereich von Kindern und Jugendlichen gezeigt.

Das Thema „Kunterbunt“ hat es optimal getroffen: Genau so präsentierten sich die Kinder und Jugendlichen in 16 Darbietungen bei der ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier der „neuen SG“. Um Punkt 15.30 Uhr begrüßte der Vorsitzende Wolf-Günter Janko Zuschauende und Aktive in der Heddesheimer Nordbadenhalle und führte danach durch das umfangreiche Pogramm. Die musikalische Begleitung der Weihnachtsfeier 2022 lag in den Händen von Matthias Bauer.

Mehr als 350 Zuschauer

Vor mehr als 350 Eltern, Großeltern, Bekannten der Familien und Gästen zeigten einzelne Kinder- und Jugendgruppen einen Querschnitt aus ihrem Übungs- und Leistungsspektrum. Den Auftakt lieferte die Eltern-Kind-Gruppe unter Sabrina Rasch. „Viva la Vida – Lebe das Leben“ war das Motto der 1,5 bis 3-Jährigen. Im nächsten Punkt hatten die 3 bis 5-Jährigen Purzelkinder zu einer kunterbunten Turnstunde geladen, in der sie erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Turngeräten zeigten. Eine gelungene Präsentation unter Leitung von Heidi Kessler und Michael Sittner.

Weiter ging’s mit Mädchenturnen: die Turn-Ameisen zeigten unter der Leitung von Michael Sittner und Helena Braun sowie David Podgorac ihr Können. Die Leichtathleten bewiesen als die Bunten Hüpfer unter Patricia Thiele und ihren Helferinnen Julia Weinmann und Aliene Thiele, dass sie nicht nur im Stadion etwas zu bieten haben. Die Jumping Girls waren die nächste Gruppe, die am Boden und Minitrampolin ihr Können angeleitet von Dr. Katharina Petri zeigten. Die Turngruppe der 8 bis 11-jährigen Jungs zeigten als Schneeflocken turnerische Elemente. Denise Raimund, wegen Krankheit durch Dr. Katharina Petri vertreten, und Helfer Paul Huhn standen dahinter. Die gleichaltrigen Turnerinnen zeigten Kunterbunt am Meeresgrund zur Musik „Under the Sea“ ihre Übungen, angeleitet von Kim Juraschek und Julia Braun.

Tanzen und Turnen

Der nächste Block begann mit Dance, Bad Girls, Dance – eine der Tanzgruppen aus der Abteilung Turn & Tanz unter Leitung von Doris Ternes. In der folgenden Präsentation hatte Dr. Katharina Petri ihre beiden Leistungs-Turngruppen zusammengefasst: diese zeigten ihr Können in den Beiträgen Balken-Balancer & Elegance Girls und Airtrack-Speedys & Power Girls, alle im Alter von 8 bis 10 Jahren. Im Anschluss waren die Jungs dran; die Leistungsturner traten als Schwingende Kraftpakete an; sie zeigten Übungen am Parallelbarren und den großen Turnkästen. Die Gruppen trainieren unter der Leitung von Dana Friedrich und Dr. Katharina Petri. Die ältere Leistungsgruppe, 11 bis 18 Jahre, trat danach als Flying Girls auf; Dr. Katharina Petri und Mareike Krüger hatten die Elemente am Minitrampolin mit ihnen einstudiert.

Bodenturnen für Olympia

Unmittelbar vor dem großen Finale zeigte als Höhepunkt der Weihnachtsfeier die Leistungsturnerin Kaja Weber ihre Bodenübung auf der eigens aufgebauten Tumblingbahn. Kaja trainiert seit 2017 im Leistungszentrum Mannheim, einem Olympiastützpunkt, und ist Mitglied im Badischen Landeskader im Team mit den Karlsruher Turnerinnen.

100 Minuten Aktion

Im abschließenden Finale waren unter der Musik „I like to move it“ und „Stayin’ Alive“ nochmal alle Akteure der letzten 100 Minuten gemeinsam auf der Präsentationsfläche, bevor sie sich teilten: Kinder und Jugendliche strebten zum Nikolaus, um ihr verdientes Geschenk in Empfang zu nehmen; Übungsleiterinnen, Übungsleiter sowie Helferinnen und Helfer erhielten vom Vorstand ein Dankeschön-Präsent. Besonderen Dank sagte Wolf-Günter Janko der Projektleiterin und Macherin der Weihnachtsfeier 2022, Doris Ternes. In bewährter Form hatte sie auch diese Weihnachtsfeier nach drei Jahren Coronapause zu einem Erfolg geführt.