Senioren besuchen Stuttgart 21

Die Begegnungsstätte Scheunengalerie und die Volkshochschule Heddesheim veranstalten am Dienstag, 29. März, einen Ausflug für Senioren zur Baustelle von Stuttgart 21 am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bei einer städtebaulichen Führung erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über das Baugeschehen. Die Fahrt nach Stuttgart erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (mit Umstiegen). Nach der Ankunft in der Landeshauptstadt besteht zunächst die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen im Restaurant „Ochs’n Willi“.

Abfahrt in Heddesheim ist um 9.18 Uhr am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg. Wer dorthin eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kommt um 8.40 Uhr ans Rathaus Heddesheim. Ankunft in Stuttgart ist gegen 12 Uhr. Die Führung startet um 14 Uhr und dauert etwa 2,5 Stunden. Anschließend ist Zeit zur freien Verfügung in Stuttgart. Die Rückankunft in Heddesheim ist für 20.42 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 28 Euro pro Person, enthalten sind Fahrtkosten und Führung. Die Karte ab 60 gilt nicht.

Anmeldungen und Infos bei der VHS Heddesheim, Telefon 06203 / 101 267, Mail: volkshochschule @heddesheim.de. red

