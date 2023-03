Selbstschutz für Frauen

Es kann immer wieder vorkommen, dass gerade Frauen in unangenehme oder sogar gefährliche Situationen geraten und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Hier setzt das Selbstschutztraining an, zu dem die Volkshochschule (VHS) Heddesheim nun einen Kurs anbietet. Das Training soll dazu beitragen, in kritischen Situationen nicht in Panik zu geraten, sondern überlegt zu handeln.

Deshalb geht es in diesem VHS-Kurs unter anderem darum, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen zu stärken. Es sollen Routinen eingeübt werden, auf die man bei Bedarf ohne langes Nachdenken zurückgreifen kann.

Der Kurs (Kursnummer 60371) hat zehn Termine und beginnt am 9. März um 19 Uhr im Bürgerhaus in Heddesheim. Weitere Informationen gibt es bei der VHS Heddesheim (www.vhs-heddesheim.de oder 06203/10 12 67), wo man sich auch anmelden kann. red