Schulstraße wird neu gestaltet

Die Neugestaltung der Schulstraße in Heddesheim kann in Kürze beginnen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Auftrag an die Mannheimer Firma Sax und Klee vergeben. Sie hatte mit 850 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und lag damit laut Verwaltung um 250 000 Euro niedriger als das teuerste.

Die Baustelle in der Schulstraße ist eingerichtet. © Hans-Jürgen Emmerich

„Man merkt, dass wir gut gewählt haben beim Zeitpunkt der Ausschreibung“, erläuterte Bürgermeister Michael Kessler dazu. Im November und Dezember seien die Firmen noch dabei, ihre Auftragsbücher für das folgende Jahr zu füllen. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns“, stellte er zufrieden fest. Einen Teil zahlten auch andere Akteure, erklärte er weiter. Neben der Neugestaltung ist auch die Verlegung von Glasfaserkabeln vorgesehen, um die Hans-Thoma-Schule ans Breitbandnetz anzuschließen.

Bis September 2022 soll die Wasserleitung in der kompletten Schulstraße erneuert werden. Zugleich ist geplant, den Straßenraum zwischen der Einmündung Friedrichstraße und der Hans-Thoma-Grundschule neu zu gestalten. Ziel dieser Umgestaltung ist es nach Angaben der Gemeinde, durch einen zusammenhängenden, gepflasterten Bereich eine verkehrsberuhigte Zone zu schaffen, und damit reduzierte Geschwindigkeiten und mehr Verkehrssicherheit im direkten Umfeld der Schule zu erreichen. hje