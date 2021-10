Schulpferd Nala holt bei Premiere fünf Schleifen

Die engagierte Jugendarbeit des Heddesheimer Reitvereins zahlt sich aus. Das zeigte der Reitertag am Sonntag, bei dem in fünf Prüfungen 65 junge Reiter an den Start gingen. Ein Drittel stammte dabei aus den Reihen des eigenen Nachwuchses, der sich während der Veranstaltung über einen Medaillenregen freuen konnte.

Allein Schulpferd Nala holte für den Gastgeberverein fünf Schleifen. Das schwarz-weiß-gescheckte Pony stellte beispielhaft den guten Ausbildungsstand der Pferde unter Beweis, die von den Reitlehrerinnen Mara Bath und Kimberly Muley sowohl reiterlich als auch im Umgang gut vorbereitet werden. Ebenso wie die Reitschüler, die unter den Augen der mitfiebernden Zuschauer ihr Bestes gaben – ob bei den Reiterwettbewerben im Schritt, Trab oder Galopp, bei der E-Dressur oder beim Caprilli-Test über niedrige Hindernisse hinweg.

Das kleine Turnier war speziell auf die Jugend zugeschnitten worden, nachdem beim großen Sommerturnier einige Prüfungen ausgegliedert werden mussten. Der Publikumsandrang hätte ansonsten den Rahmen gesprengt, den die Corona-Bestimmungen gesteckt hatten. Die „Entzerrung“ durch den separaten Reitertag – übrigens der erste in der Vereinsgeschichte – wertete Vereinsvorsitzender Gerhard Berger als gelungenen Schachzug. Obwohl die kurzfristige Vorbereitung dem Organisationsteam einiges abverlangt hatte: „Wir konnten uns aber auf unsere Helfer verlassen“, stellte Berger zufrieden fest. Entsprechend reibungslos verlief der Tag. „Wir hatten eine geniale Stimmung. Reiter und Gäste waren gut drauf“, schwärmt der Vorsitzende.

Neue Paddocks im Bau

Um die Jugendarbeit weiter voranzubringen, verbessert der Reitverein kontinuierlich die Rahmenbedingungen. Während die Ponys im Sommer ohnehin die Tage auf der Koppel verbringen, steht aktuell der Bau von zusätzlichen Sand-Paddocks an. Hier sollen die Schulpferde auch im Winter genügend Bewegung bekommen – eine Grundvoraussetzung, um den Schulbetrieb in ruhigen Bahnen zu halten.

