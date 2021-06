Schon 150 Tickets für Konzert weg

Wer sich Karten für das Sommernachtskonzert der Starkenburg Philharmoniker 17. Juli auf dem Dorfplatz Heddesheim sichern möchte, sollte nicht allzu lange fackeln: Schon am ersten Tag des Vorverkaufs sind nach Auskunft der Gemeindeverwaltung 150 der rund 400 Tickets verkauft worden, also mehr als ein Drittel. Weitere Tickets sind in dieser Woche noch zu folgenden Zeiten im Bürgerhaus (Pflug), Unterdorfstraße 2, in Heddesheim erhältlich, und zwar zu folgenden Zeiten:

Mittwoch, 16. Juni: 8 bis 12 Uhr

Donnerstag, 17. Juni: 16 bis 19 Uhr

Freitag, 18. Juni: 8 bis 12 Uhr

Die Tickets kosten 25 Euro, die Plätze können beim Kauf gewählt werden. Zusätzlich gibt es für 50 Euro eine begrenzte Anzahl an Tickets inklusive Catering. agö