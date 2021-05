Schließfächer am Badesee

Nach dem Ansturm auf die Dauerkarten für den Badesee in Heddesheim wird jetzt der nächste erwartet. Am Samstag, 29. Mai, erfolgt die Vergabe der heiß begehrten Saisonschließfächer. Hier können die Heddesheimer Badegäste ihre Liegestühle, Sonnenschirme und die Badesachen unterstellen. Es stehen rund 400 große mittlere und kleine Schließfächer bereit. Die Mietgebühren belaufen sich für die ganze Saison auf 30 Euro für ein großes, 20 Euro für ein mittleres und 10 Euro für ein kleines Schließfach.

Nur mit Saisonkarte

Die Schlüssel für die Fächer können am Samstag, 29. Mai, um 8 Uhr direkt an der Kasse am Badesee erworben werden. Allerdings gilt dies nur für Inhaber einer Saisonkarte. „Diese muss als Nachweis vorgezeigt werden“, schreibt die Gemeinde. Außerdem verweist die Verwaltung darauf, dass der Besitz eines Schließfaches nicht automatisch zum Eintritt ins Bad berechtigt, falls die maximal zulässige Besucheranzahl zum Zeitpunkt des gewünschten Eintritts erreicht ist.

50 Euro bei Verlust

Bei Verlust des Schlüssels für die Saisonschließfächer ist ein Betrag von 50 Euro zu zahlen. Dieser Betrag wird auch dann fällig, wenn die Schlüssel zum Saisonende nicht zurückgegeben werden.

Aufgrund der erwarteten großen Nachfrage wird zunächst pro Person nur ein Schließfach abgegeben. Um die erforderlichen Daten zu erheben, liegen vor Ort entsprechende Formulare bereit. Dieses können ab 27. Mai aber auch auf der Webseite unter www.heddesheim.de/badesee abgerufen werden. red

