Schleichweg gesperrt

Heddesheim. Der Wirtschaftsweg von der Muckensturmer Straße zum Vogelpark in Heddesheim ist ab sofort bis voraussichtlich Ende August gesperrt. Das hat Bürgermeister Achim Weitz in Gemeinderat mitgeteilt. Auf einer Länge von rund 220 Metern muss die Oberfläche erneuert werden. Die Betonplatten haben sich laut Bauamt teilweise nach oben gedrückt, so dass es vor allem für Radfahrer zu einer Gefährdung kommen kann. „Da ist dringender Handlungsbedarf“, sagte Weitz. In Abstimmung mit den Landwirten sei die Sanierung geplant worden. Die Kosten für die Asphaltierung würden auf 115 000 Euro geschätzt.

Bei dieser Gelegenheit verwies Gemeinderat Günther Heinisch darauf, dass dieser für den Autoverkehr gesperrte Weg häufig als Abkürzung missbraucht werde. „Wir hatten schon mehrfach Überprüfungen mit der Polizei“, teilte Ordnungsamtsleiterin Silke Schmidt dazu mit. Der Vollzugsdienst der Gemeinde dürfe Autofahrer auf Verstöße lediglich „freundlich hinweisen“, ahnden dürfe diese jedoch ausschließlich die Polizei. hje

Dieser Weg ist gesperrt und wird bis Ende August saniert. © Hans-Jürgen Emmerich