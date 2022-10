Scheunengalerie und Just laden zu Film und Diskussion

Heddesheim. Das Europäische Filmfestival der Generationen gastiert auch in diesem Jahr wieder vom 1. Oktober bis zum 30 November in der Metropolregion Rhein-Neckar – und Heddesheim ist dabei. Als örtliche Veranstalter nehmen die Scheunengalerie und das Jugendhaus Just daran teil. Am Freitag, 4. November, 19 Uhr, zeigen sie den 97-minütigen englischen Spielfilm „Song for Marion“ im Bürgerhaus in der Unterdorfstraße 2.

Zur Vertiefung des Filmthemas findet im Anschluss ein Publikumsgespräch statt. Der Eintritt ist frei, Getränke werden angeboten. Die Veranstaltung wird moderiert von Sandra Wilhelm und Michael Holler.

Der Film wurde 2013 vom englischen Regisseur Paul Andrew Wiliams gedreht. Dabei wird das Singen im Chor als Quelle für Gemeinschaft und neue Lebensfreude dargestellt: Der 72-jährige Artur ist ein eigenwilliger, verschlossener, alter Mann. Seine sterbenskranke Frau Marion ist der einzige Mensch, dem er vertraut. Marion ist Mitglied in einem christlichen Chor, und obwohl Arthur keinerlei Verständnis für dieses Hobby aufbringen kann, sieht er anerkennend, wie das Singen in der Gemeinschaft seiner Frau gut tut. Als Marion stirbt, versucht die charmante Chorleiterin Elizabeth, Arthur aus seiner Einsamkeit zu locken. Widerwillig lässt er sich auf das Experiment ein. „Eine emotional bewegende Tragik-Komödie über die Kraft der Musik, die hilft, Verlust, Trauer und Einsamkeit zu überwinden und neue Lebensfreude zu finden“, heißt es in der Ankündigung zum Filmabend. red

Info: Nähere Informationen unter festival-generationen.de