Am Sonntag, 18. Dezember, lädt die Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte nochmals zu einer Veranstaltung in die Heddesheimer Museumsscheune ein. Von 15 bis 17 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger in weihnachtlichem Ambiente den Geschichten zuhören, die Hubert Kolkhorst vorlesen wird. Gegen die Kälte werden Decken bereitgelegt.

Der Tisch mit vielen Gegenständen aus

...