„Scheune im Advent“

Am Sonntag, 4. Dezember, wird die Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte nochmals in diesem Jahr die Museumsscheune öffnen. Von 15 bis 19 Uhr können die interessierten Bürgerinnen und Bürger die weihnachtlich dekorierte Scheune besuchen. Die Gemeindebücherei liest um 15.30 und 16.30 Uhr Weihnachtsgeschichten für Groß und Klein vor und bietet einen kleinen Bücherflohmarkt an. Ein Tisch mit vielen Gegenständen aus ehemaligen Ausstellungen ist aufgebaut. Hier heißt es: „Mitnehmen, was gefällt“, gegen einen kleinen Obolus. Ein Stand mit selbstgestrickten Socken und selbstgenähten Taschen wird ebenfalls vor Ort sein. Für das leibliche Wohl werden Glühwein, Kinderpunsch sowie Lebkuchen, Spekulatius und Christstollen angeboten. Für Freunde des Deftigen gibt es Brötchen mit Hausmacher Wurst oder Käse. red

