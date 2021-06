Die Niederlage der deutschen Elite-Kicker gegen England hielt mehr als 50 Interessenten nicht ab, den mehrfach verschobenen Vortrag von Klaus Wirth im Bürgerhaus zu verfolgen. Der engagierte Mannheimer Archäologe war, im Gegensatz zu den Fußballern, in Höchstform. Lebendig und jederzeit verständlich informierte Wirth über die Fundorte in Heddesheim und lobte die gigantischen Siedlungen, die freigelegt wurden. „Mein Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern und dem archäologischen Team von den Reiss-Engelhorn Museen. Wir haben viel geschafft“, zog Wirth ein positives Fazit.

Seit einigen Jahren wurden die Helfer um Wirth in der Vorstadtstraße fündig. 40 Folien zeigte der Fachmann und legte so eine historische Spur durch die bewegte Geschichte Heddesheims. Er betonte, dass in den letzten Jahren einige historische Lücken geschlossen werden konnten. „Schwaben reisten einst hierher, dies beweisen die Fundstücke“, so Wirth.

Verlorenes Schmuckstück

Auf einem Foto war eine Goldscheibenfibel zu sehen, die der Archäologe Benedikt Stadler in der Oberdorfstraße fand. „Dies ist einer der wertvollsten Funde“, schwärmte Wirth und erklärte: „Das war bestimmt ein Verlustfund“. Wirth sprach sogar vom „Goldrausch“. Er vermutet, dass eine wohlhabende Dame aus Schwaben das Schmuckstück hier verloren hat.

Skelettfunde beweisen auch, dass die Menschen, die hier im siebten Jahrhundert lebten, keine Mangelerscheinungen aufwiesen. „Nicht nur im ,Mannheimer Morgen’ wurde darüber berichtet, auch in amerikanischen Medien konnte man über die Heddesheimer Funde lesen“, informierte Wirth. „Scherben sind nicht langweilig, sie helfen, die Datierung festzulegen. Wir lesen daraus und vergessen die Muster nicht mehr.“

Auch die Zähne geputzt

Anhand von Fotos wurden Krüge, Töpfe, Schlüssel, Lederschuhe und Buchbeschläge gezeigt. „Mindestens ein Heddesheimer hat sich im 18. Jahrhundert die Zähne geputzt“, sagte Wirth: Das Foto zeigte die Ähnlichkeit mit den heutigen Reinigungsgeräten. Offensichtlich spielten die damaligen Bewohner auch mit Jetons, wie Fundstücke beweisen.

Die 90 Minuten mit Klaus Wirth vergingen wie im Fluge, und waren spannender als das EM-Spiel der deutschen Elf. Wirth appellierte an die Heddesheimer: „Lassen Sie mich auf ihre Grundstücke, ich werde einiges Interessante finden!“ Auch ließ er die Zuhörer wissen, dass Heddesheim schon im 7. Jahrhundert ein begehrtes Baugebiet war. Er versprach dem Leiter der VHS, Friedrich Graser: „Wenn Sie möchten, komme ich gerne wieder. Es gibt noch weitere Dinge, über die ich sprechen kann.“ In der Verlängerung nutzten die Besucher die Gelegenheit, um in kleinen Gesprächsrunden Fragen zu stellen.

