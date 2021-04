Schadstoffmobil in Heddesheim

Neckar-Bergstraße. Das Schadstoffmobil der AVR Kommunal macht am Samstag, 24. April, in Heddesheim auf dem Badesee-Parkplatz Station. Von 8 bis 12 Uhr können dort Produkte entsorgt werden, die umweltgefährdende Stoffe enthalten und nicht in Abfalltonnen oder andere Sammelbehälter gehören. Abgegeben werden können zum Beispiel flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen oder Reinigungsmittel in haushaltsüblichen Mengen.

AdUnit urban-intext1