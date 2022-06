Heddesheim. Die Sauna im Hallenbad der Gemeinde Heddesheim ist auch in der Woche nach Pfingsten nur eingeschränkt nutzbar. Am Dienstag, 7. Juni, und am Donnerstag, 9. Juni, ist sie jeweils von 13 bis 21 Uhr für die Besucher geöffnet (gemischter Saunabetrieb). Das Hallenbad ist regulär geöffnet. Weitere Infos gibt es online unter heddesheim.de/hallenbad

