Sauna vorerst geschlossen

Heddesheim. Die Sauna im Hallenbad der Gemeinde Heddesheim bleibt bis einschließlich kommenden Sonntag, 29. Mai, geschlossen. Das hat die Gemeinde am Montag mitgeteilt. Als Grund nennt sie einen personellen Engpass durch Krankheitsfälle. Weil gleichzeitig der Badesee bereits geöffnet habe, lasse sich der Ausfall nicht kompensieren, sagte Hauptamtsleiter Julien Christof auf Nachfrage. Er hoffe, dass die Sauna in der kommenden Woche wieder regulär öffnen könne. Das Dampfbad ist erst seit dem zweiten Sanierungsabschnitt des Bades im vergangenen Jahr in kommunaler Hand. hje

