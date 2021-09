Samstags schauen, sonntags baden im Heddesheimer Hallenbad

Heddesheim. Seit Montag ist das Hallenbad der Gemeinde in Heddesheim wieder geöffnet. Rund 2,7 Millionen Euro hatte die Kommune Heddesheim in den vergangenen eineinhalb Jahren in ihr Bad und eine neue Sauna investiert, die sie jetzt in eigener Regie betreibt. Im September lockt die Gemeinde mit Schnupperpreisen in Bad und Sauna. Den Eintritt ins Hallenbad gibt es für nur einen Euro, die Kombikarte mit Sauna kostet acht Euro.

Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen ist am Samstag, 11. September, vormittags vorgesehen. Am Nachmittag öffnet das Bad dann für alle: Beim Tag der offenen Tür von 14 bis 18 Uhr stehen Führungen und Workshops in der Sauna auf dem Programm, es findet kein regulärer Bade- und Saunabetrieb statt. Kostenloses Baden gibt es am Sonntag, 12. September, von 7 bis 18 Uhr, die Sauna ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.