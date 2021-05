Saisonkarten für Badesee in Heddesheim ab Montag

Heddesheim. Der Starttermin steht noch nicht fest, die Gemeinde Heddesheim ist aber zuversichtlich, dass der Badesee noch in diesem Monat geöffnet werden kann. Der Vorverkauf für die Saisonkarten und Familienkarten beginnt daher ab Montag, 17. Mai, wie die Verwaltung informiert.

AdUnit urban-intext1

Die Saisonkarten für Erwachsene, Jugendliche und Ermäßigte sind dann über die e-Ticket-App und an den Kassen des Badesees und des Hallenbads (Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr) erhältlich. EC-Kartenzahlung ist nur an der Kasse am Badesee möglich. Der Verkauf über die Ticket-App wird am Montag ebenfalls ab 13 Uhr freigeschaltet. Die Saisonkarten für Familien sind nur im Bürgerhaus erhältlich. Die Angaben für die Familien- bzw. Zusatzkarten werden vor Ort nachgeprüft. Auswärtige Badbesucher müssen entsprechende Nachweise (Stammbuch oder Ausweise aller Familienmitglieder) vorlegen. EC-Kartenzahlung ist möglich. Die Öffnungszeiten für den Verkauf im Bürgerhaus sind: montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr (keine Terminvereinbarung nötig).