Saison am Badesee Heddesheim trotz Kündigung gesichert

Der Chef der kommunalen Bäder geht, die Gemeinde muss sich einen neuen suchen. Die jüngste Stellenausschreibung in Heddesheim lässt Freunden von Hallenbad und Badesee erst einmal den Atem stocken, doch Bürgermeister Achim Weitz kann sie auf Anfrage des „MM“ beruhigen: Der Betrieb des Hallenbads und die Sommersaison am See sind nicht gefährdet.

„Der Wechsel erfolgt erst im Herbst“, erläutert er. Trotzdem will sich die Gemeinde frühzeitig um einen Nachfolger (oder eine Nachfolgerin) bemühen. „Das ist ein Verlust, das bedauern wir sehr“, erklärt er zur Kündigung des Mitarbeiters, der auch gezielt fortgebildet worden sei. Denn Bademeister zu sein, das ist weitaus mehr als im Sommer am Beckenrand zu stehen und ins blaue Wasser zu schauen. Die Fachleute sind unter anderem auch für technischen Anlagen verantwortlich, die die notwendige Hygiene im Wasser gewährleisten.

Der Betriebsleiter der Bäder, Christopher Di Vita, hört im Herbst auf. © Emmerich

Die Suche nach einem Neuen wird nicht leicht sein. „Wir sind nicht überschwenglich optimistisch“, gesteht der Bürgermeister. Immer wieder ist von Kommunen zu lesen, die derartige Stellen nicht besetzen können und Bäder deshalb vorübergehend schließen oder die Öffnungszeiten einschränken müssen. In der südhessischen Gemeinde Birkenau ist derzeit wegen fehlenden Personals unklar, ob das Freibad im Sommer geöffnet werden kann. Ladenburg und Ilvesheim haben beim Badepersonal jahrelang kooperiert. Im Sommer waren die Mitarbeiter im Freibad der Römerstadt, im Winter im Hallenbad der Inselgemeinde beschäftigt. Diese Kooperation ist aber durch die Schließung des Hallenbads in Ilvesheim erst einmal beendet.