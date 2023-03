Sängervereinigung Heddesheim freut sich aufs Jubiläum 2024

Die Sängervereinigung 1909 Heddesheim freut sich auf das 115-jährige Bestehen im kommenden Jahr. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Nach Begrüßung und Totenehrung durch den Vorsitzenden Uwe Jurgsties und Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung durch den Protokollführer Anton Weber berichtete der Vorsitzende über die beiden vergangenen Jahre seit der letzten Generalversammlung im August 2021.

Mit dieser Versammlung hat der Verein die durch Corona bedingte Verzögerung der Generalversammlung in 2021 wieder wettmachen können, nachdem er sich in den beiden vergangenen Jahren auch wieder langsam an das normale Vereinsleben herangetastet hatte. Bereits am 8. Juni 2021 fand ein erstes Treffen der Sänger im Vereinslokal statt. Vom September bis November fanden dann die Singstunden im Foyer der Nordbadenhalle statt und ab 18. Januar 2022 wieder im Vereinslokal.

Gleich zwei Ausflüge fanden in 2022 nach Heddesheim/Guldental statt – erst im kleineren Kreis und dann auch auf Vereinsebene und im Oktober nach Osttirol. Am 12. November konnte mit der Sängerhalle Germania ein erfolgreiches Konzert in Mannheim-Neckarau veranstaltet werden, und die Veranstaltungen zum Volkstrauertag, Weihnachtsliedersingen auf dem Friedhof und Weihnachtsfeier liefen in gewohnter Weise ab.

In diesem Jahr sind noch vorgesehen ein Freundschaftssingen am 9. Juli bei der Lyra Schriesheim, ein Tagesausflug für die Sänger im Juni oder Juli und die Mehrtagesfahrt in die Lüneburger Heide vom 23. bis zum 29. Juli. Eventuell gibt es einen Chorauftritt beim Grillfest der Gemeinde in der Freizeithalle als Ersatz für die ausgefallene Altenfeier im Dezember 2022. Ein gemeinsamer Auftritt mit dem Chor aus Guldental/Heddesheim bei der Weinbörse auf dem Dorfplatz ist am 22. September vorgesehen, ein Chorkonzert mit der Sängerhalle Germania Mannheim-Neckarau in Heddesheim und Neckarau steht im Oktober/November auf dem Plan. Ferner gibt es einen Auftritt bei der Altenfeier der Gemeinde am 8. Dezember sowie eventuell die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Heddesheim an einem Tag, wenn sich ein anderer Verein für die anderen Tage findet. Am 17. Dezember findet die Weihnachtsfeier statt, am 24. Dezember das Weihnachtsliedersingen auf dem Friedhof.

Der Kassier Peter Schubach wurde wieder einmal für seine gute Arbeit von den Revisoren Jürgen Harbarth und Günter Hering gelobt. Die Vorstandswahlen unter Führung des Dirigenten Frederic Zeiler verliefen erneut problemlos: Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt, bei den sonstigen Posten gab es nur kleine Veränderungen.

Die Zukunft der Vereins wird natürlich in keinem allzu rosigen Licht gesehen: Die Zahl der Vereinsmitglieder und der aktiven Sänger sinken nach dem Bericht des sGeschäftsführers Dieter Menz seit Jahren kontinuierlich. Dirigent Frederic Zeiler, dessen Alter wohl nicht die Hälfte des Durchschnittsalters der aktiven Sänger erreichen dürfte, zeigte sein Erstaunen über die Fitness der Sänger, die sie bei ihrem Einsatz beim letzten Wellfleischessen an den Tag gelegt hätten. Er könne mit ihnen noch ein paar Jahre erfolgreich arbeiten und werde alles tun, um das 115-jährige Bestehen im nächsten Jahr erfolgreich über die Bühne bringen zu können.