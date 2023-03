Sängerbund Heddesheim bereitet Jubiläumskonzert vor

Der Gesangverein Sängerbund 1869 Heddesheim veranstaltet aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Frauenchors, am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr ein Chorkonzert im Bürgerhaus Heddesheim. Der Chor der Frauen wurde bereits 1981 gegründet, musste sein Jubiläum aber aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre lang zurückstellen.

Beide Chöre des Vereins, der Männer- und der Frauenchor, wollen ein interessantes und gemischtes Programm mit bekannten Melodien vorbereiten, darunter das gemeinsame „Halleluja“ von Leonhard Cohen, das „Vater unser“ von Hanne Haller und „Jerusalem“ von Stephen Adams und Fritz Ihlau mit Text von Julie Winter.

Wer Interesse hat, bei diesem Konzert mitzuwirken, ist als Projektsängerin oder -sänger herzlich willkommen, am liebsten mit Chorerfahrung. Die Chöre proben immer dienstags, der Frauenchor von 18.30 bis 19.45 Uhr und der Männerchor von 19.45 bis 21 Uhr im Musikraum der Alten Schule in der Beindstraße. Bei Fragen können sich Interessierte an Klaus Demel, Telefon 06203/42802, oder Edith Sollich, Telefon 06203/43405, melden. red