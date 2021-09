Rundfahrt für Senioren mit der Bahn

Heddesheim. Die Gemeinde Heddesheim und die Volkshochschule laden zu einer Rundfahrt mit der Bahn durch Rheinland-Pfalz ein. Sie findet statt am Dienstag, 21. September. Mit dem Zug geht es von Ludwigshafen über Mainz nach Koblenz, unter anderem durch das Rheintal auf der linken Rheinstrecke, über Bingen, die Loreley und St. Goar. Von Koblenz führt die Fahrt dann über die Moselstrecke durchs Moseltal nach Trier, vorbei an Cochem, Bullay und Wittlich. In Trier besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Am späten Nachmittag geht es mit dem Zug über Saarbrücken, Kaiserslautern und Neustadt wieder zurück nach Mannheim und nach Heddesheim.

Treffpunkt ist um 7.20 Uhr am OEG-Bahnhof in Heddesheim, Abfahrt um 7.34 Uhr. Die Rückankunft in Heddesheim ist für 20.10 Uhr geplant. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 17 Euro pro Person, für Inhaber der Karte ab 60 sind es 12 Euro. Darin enthalten sind nur die Fahrtkosten. Die Gemeinde Heddesheim weist darauf hin, dass die Teilnehmer lange Zeit im Zug verbringen und mehrmals umsteigen müssen. Anmeldungen bei der Volkshochschule Heddesheim, 06203/10 12 67, E-Mail vhs@heddesheim.de