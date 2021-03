  Rund 2000 Grabstätten in Heddesheim belegt

Wann genau der Friedhof in Heddesheim eröffnet wurde, weiß man im Rathaus der Gemeinde nicht. Parat sind aber die Daten aus dem 20. Jahrhundert. 1957 wurde die Trauerhalle erbaut, die bis heute den markanten Mittelpunkt der Anlage bildet. Im November 2006 wurde sie innen und außen renoviert, in absehbarer Zeit steht eine erneute Sanierung an.

AdUnit urban-intext1

Der Trend geht auch in Heddesheim ganz klar in Richtung Feuerbestattungen. Sie machen heute bereits 70 Prozent der neuen Beisetzungen aus. „Auch die gärtnergepflegten Grabstätten werden sehr gut angenommen“, weiß Kristin Strein, die im Rathaus für den Friedhof zuständig ist. Vorbei die Zeit, da es großzügige Pläne zur Erweiterung gab. Zwar werden die Flächen dafür vorsorglich bereitgehalten, doch ein Gang über den Gottesacker zeigt, dass sie so schnell nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Rund 2000 Grabstätten sind derzeit belegt, mehrere hundert können bei Bedarf angelegt werden. Genauere Angaben sind laut Strein nicht möglich: „Aufgrund der Strukturierung des Friedhofes kann keine qualitative Aussage über die Anzahl der freien Flächen getroffen werden.“

Pläne in der Schublade

AdUnit urban-intext2

Ende der 1990er Jahre gab es großzügige Erweiterungspläne in Richtung Norden. Sogar von einer neuen Trauerhalle war damals die Rede. Zum einen, weil der bauliche Zustand der alten unbefriedigend sei, wie der damalige Bürgermeister Fritz Alles im Januar 1996 im Gemeinderat feststellte, zum anderen, weil der Standort der neuen Halle zentraler wäre.

Eine Erweiterung um vier Hektar hätte eine Verdreifachung der heutigen Fläche bedeutet, 600 Quadratmeter waren als Baufenster für die Halle angedacht. 2001 machte Bürgermeister Michael Kessler klar, dass die Kapazität des Friedhofs noch sechs Jahre reiche. 2003 gab es eine Bürgerbeteiligung, Kessler erklärte, dass es um eine langfristige Planungssicherheit gehe. Seitdem liegt der Bebauungsplan in der Schublade.

AdUnit urban-intext3

Nach dem Stellenwert der Friedhöfe in der Kommunalpolitik gefragt, antwortet Bürgermeister Michael Kessler heute nüchtern und formal: „Die Anlage, die Unterhaltung und der Betrieb eines Friedhofes stellen eine klassische Aufgabe der Daseinsvorsorge der Gemeinde für ihre Bürgerinnen und Bürger dar.“ Sie erfüllten eine wichtige Funktion bei der Bewältigung der Trauer um einen Angehörigen, böten Ruhe und einen geschützten Rückzugsraum, schreibt Kessler weiter und ergänzt: „Gleichzeitig halten die Gräber das Gedenken an einen Verstorbenen wach.“

AdUnit urban-intext4

Doch das ist natürlich längst nicht alles. „Friedhöfe haben auch eine parkähnliche Funktion und bieten durch ihre Gestaltung auch eine gewisse Aufenthalts- und Rückzugsfunktion.“ Ohne Frage stellt der Friedhof in Heddesheim eine ausgedehnte Grünfläche dar. Ein in Teilen großzügiger Baumbestand unterstreicht den Parkcharakter.

Allee zur Trauerhalle

Den zentralen Weg zwischen Trauerhalle und Grabfeldern säumen Bäume, die eine Art Allee bilden. Die Anlage selbst würde heute aber vermutlich keinen Preis für herausragende Gartenarchitektur gewinnen. „Das ist alles quadratisch, praktisch, gut“, sagt einer, der vom Fach ist und nahezu alle Friedhofe in der Region kennt.

Das heutige Gesicht geht auf eine Neugestaltung Mitte der 1980er Jahre zurück., als er auch erweitert wurde. „Partielle Neugestaltungen erfolgen ständig“, heißt es aus dem Rathaus dazu, teilweise verbunden mit der Anlage von gärtnergepflegten Grabfeldern. Ein Angebot, das überall in der Region auf große Nachfrage stößt.

Wer seine Gräber selbst pflegt, findet Karren zum Transport seiner Werkzeuge und von Blumen und Erde gleich am Parkplatz, sorgsam hinter einer Mauer getarnt. Ebenso wie die Gießkannen sind sie mit einem Chipschloss gesichert, wie die Einkaufswagen im Supermarkt. So will man sichergehen, dass sie am Ende auch wieder an ihren Platz zurückkommen.

Viele Schilder

An Hinweisen, wo und wie etwas zu entsorgen ist, fehlt es nicht. „Keine Kränze und Bukette in diese Behälter!“, steht auf einem Schild in roter Schrift zu lesen, darunter in schwarz: „Benutzen Sie dafür den Großcontainer an der Nordseite des Friedhofs.“ Ein Wegweiser so groß wie ein Verkehrsschild zeigt, wo es zu den barrierefreien Toiletten geht, nur einen Übersichtsplan suchen Besucher vergeblich. Der soll allerdings in diesem Jahr kommen, wie es auf Nachfrage aus dem Rathaus heißt.

Was den jährlichen Zuschussbedarf angeht, steht Heddesheim im Vergleich zu anderen Kommunen gut da. Das Defizit liegt Stand 2019 bei 113 000 Euro, das entspricht einem Kostendeckungsgrad von rund 66 Prozent. In Edingen-Neckarhausen wurde bei der Etatberatung vor wenigen Tagen erst kritisiert, dass weniger als 44 Prozent der Kosten gedeckt sind.

Fotostrecke: mannheimer- morgen.de/heddesheim