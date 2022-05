„Romantische Momente“ und Genuss

Mit einem Sommernachtskonzert auf dem Dorfplatz meldet sich die Gemeinde Heddesheim endgültig im kulturellen Leben nach Corona zurück. Das Gastspiel der Starkenburg Philharmoniker findet am Freitag, 15. Juli, um 20.30 Uhr statt und verspricht den Besucherinnen und Besuchern „Romantische Momente“ unter freiem Himmel.

Sommernachtskonzert Die Starkenburg Philharmoniker spielen am Freitag, 15. Juli, ab 20.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Heddesheim. Karten zu 25 Euro (freie Platzwahl ab Reihe 7) gibt es im Bürgerservice und in der Gemeindebücherei Heddesheim sowie online auf der Homepage der Gemeinde. VIP-Tickets mit reservierten Plätzen in den vorderen Reihen und Büffet in der Dorfplatzscheune sind für 55 Euro exklusiv beim Bürgerservice im Rathaus erhältlich. hje

„Eine schöne Veranstaltung“, schwärmt der scheidende Bürgermeister Michael Kessler, der sich bereits VIP-Tickets für seine Frau und sich und für einige Gäste gekauft hat. So lässt sich der Ruhestand genießen. 200 dieser besonderen Karten (55 Euro) gibt es, und zwar ausschließlich im Bürgerservice im Rathaus. Sie beinhalten einen reservierten Sitzplatz in den vorderen Reihen und Speisen und Getränke in der Dorfplatzscheune hinter der Bühne. Hier warten unter anderem Pollo Fino mit provenzalischer Marinade, eine mediterrane Nudelpfanne und Salate auf die Gäste.

Im Mittelpunkt steht an diesem Abend natürlich die Musik. Dass es zum zweiten Mal in Folge ein Klassikkonzert gibt, ist letztlich Corona geschuldet. Als es um die Vorbereitung der Veranstaltung ging, war nicht absehbar, wie die Regeln im Sommer sein würden. Und die große Variante „Dorffeschd“ ohne Klassik hätte Monate der Vorbereitung erfordert, wie Kessler erklärt. Deshalb stehen also in diesem Jahr das Open-Air-Konzert mit den Philharmonikern und im kommenden Jahr dann das große Fest mit Partymusik auf dem Programm.

Das Orchester unter der Leitung von Günther Stegmüller freut sich schon auf sein Gastspiel, wie Rúnar Emilsson versichert, der Vorsitzende des Trägervereins mit Sitz in Viernheim. Viele erinnern sich vermutlich noch an seinen Auftritt im vergangenen Jahr, als er vom Balkon der Häuser am Dorfplatz aus beim Duett von Maria und Toni aus „Westsidestory“ den strengen Vater spielte, der seine Tochter nach Hause ruft. Ob er diesmal wieder mitspielt? „Lassen Sie sich überraschen“, wehrt er neugierige Fragen ab.

„Auf Wolke sieben“

Was Emilsson verrät, sind Details des Programms. „Für das Konzert war es uns wichtig, dass wir die Dramaturgie richtig schön aufbauen“, erklärt er. Es solle also eine Steigerung von Anfang bis Ende geben. „Am Ende sollen die Zuhörer wie auf Wolke sieben nach Hause gehen“, hängt der Leiter der städtischen Musikschule in Viernheim die Messlatte hoch: „Man muss nicht nach Wien oder New York reisen, um schöne Musik zu hören. Wir werden ein Super-Konzert spielen.“

Dafür sorgen auch die Werke bekannter Komponisten wie Lehár, Bizet, Strauss, Massenet und Emmerich-Kálmán, der für Operetten wie „Die Csárdásfürstin“ bekannt ist. Aus Oper und Operette stammen viele Stücke im Programm. Der Berliner Komponist Paul Linke, dessen „Berliner Luft“ in vieler Ohren ist, ist auch vertreten. Es gibt zwar nicht den Donauwalzer, aber eine schnelle Polka von Johann Strauss.

Die rund 60 Musikerinnen und Musiker der Philharmonie stehen seit deren Gründung 2003 unter der Leitung von Günther Stegmüller. Er hat sich auch die beiden Solisten für dieses neue Programm gesucht. Die rumänische Sopranistin Lorena Puican singt an der Nationaloper Cluj und schloss ihr Masterstudium 2019 ab. Der Tenor Giuseppe Varano wurde vom Fachmagazin „Das Opernglas“ als atemberaubend eingestuft und als einer der vielversprechendsten Tenöre seiner Generation gelobt. In Opern von Verdi und Puccini hat er in großen italienischen und internationalen Opernhäusern gesungen. Obwohl Emilsson sie selbst nicht gehört hat, ist er von ihrer Qualität überzeugt: „Ich verlasse mich da voll und ganz auf Günther Stegmüller.“ Dass diesmal neue Solisten zu Gast sind, findet Kessler gut: „Wandel ist wichtig.“ Ein Wiedersehen gibt es dagegen mit Jutta Werbelow, Mit ihrer unterhaltsamen und humorvollen Art führt sie durch den Abend und nimmt das Publikum mit auf eine ganz besondere musikalische Reise.

In der zweiten Kategorie kosten die Tickets 25 Euro. Obwohl Speisen und Getränke nicht inbegriffen sind, muss trotzdem niemand hungern oder Durst leiden. Regionale Gastronomen kümmern sich auf dem Dorfplatz um die Bewirtung. Diesmal dürfen wieder 600 Besucher auf den Plätzen lauschen. Trotzdem reichen die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten nicht, um alle Kosten zu decken. Die Gemeinde lässt sich das Klassikkonzert und die weiteren Veranstaltungen des Wochenendes einen fünfstelligen Betrag kosten.

