Römer will in den Rat

Der bei der Bürgermeisterwahl in Heddesheim gescheiterte Grünen-Kandidat Jens Römer (Bild) will jetzt in den Gemeinderat. Das hat er am Montag nach der Wahl auf Facebook angekündigt. „Auf vielfachen Zuspruch“ werde er in zwei Jahren antreten, schreibt er.

© Kandidat

Im ersten Wahlgang am 20. März war Römer mit 17,5 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz gelandet, bei der Neuwahl am 10. April erhielt er lediglich noch 11,2 Prozent und kam abermals auf den dritten Platz. Seine Mitbewerber Daniel Gerstner (SPD), Tobias Köber (FDP) und Martin Kemmet (früher CDU, jetzt parteilos) gehören bereits alle dem aktuellen Gemeinderat an.

Die Grünen waren bei der Kommunalwahl im Jahr 2019 mit 28,6 Prozent bei der Fraktionsstärke mit der SPD gleichgezogen und stellen seitdem sechs von 22 Gemeinderäten. Auch die CDU hat seit dem Austritt von Kemmet nur noch sechs Räte. hje (Bild: kandidat)