Rockig und besinnlich

Unter dem Titel „Rockige Weihnacht“ steht in diesem Jahr das Weihnachtsreiten des Heddesheimer Reitvereins. Am Sonntag, 11. Dezember, sind alle Pferdeliebhaber um 15 Uhr auf die Anlage in der Muckensturmer Straße in Heddesheim eingeladen.

Pferde und Reiter sind fleißig am Üben für die vielfältigen Vorführungen wie Quadrillen und „Jump an Run“. Und auch der Weihnachtsmann kommt hoch zu Ross, um die kleinen Gäste zu beschenken. Kinderschminken und Ponyreiten ergänzen das Programm.

Serviert werden neben rockigen Weihnachtsliedern, Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln. Außerdem wird das Großprojekt „Rasen-Paten gesucht!“ vorgestellt, das den Umbau des Rasen- zu einem Sandplatz ermöglichen soll. Der Verein bittet die Besucher, den Parkplatz am Badesee „An der Fohlenweise 7“ zu benutzen. red