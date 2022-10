RepairCafé am Samstag

Heddesheim. Am Samstag, 22. Oktober, lädt der Klimaschutzbeirat wieder zum RepairCafé in die Karl-Drais-Schule ein. Von 10 bis 13 Uhr können Besucher ihre defekten Gegenstände (nicht größer als ein Staubsauger) vorbeibringen. Die ehrenamtlichen Fachleute des RepairCafés versuchen dann, eine Lösung zu finden – was meist gelingt. Der Förderverein der Schule bietet außerdem Kaffee und Kuchen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Termine für 2023: Samstag 13. Mai, und Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Karl-Drais-Schule. Weitere Infos bei Ingo Peters (Telefon: 06203/840 72 32, E-Mail: ingpet@gmx.de) oder bei der Heddesheimer Klimaschutzbeauftragten Angelika Hornig (Telefon: 06203/10 12 81, E-Mail: angelika.hornig@heddesheim.de). red

Im RepairCafé helfen Fachleute, defekte Gegenstände instandzusetzen. © Privat