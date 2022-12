Reiter in Heddesheim rocken die Weihnacht

Große Augen bekamen besonders die kleinsten Gäste der Weihnachtsfeier des Heddesheimer Reitvereins, als der Nikolaus hoch zu Ross Einzug hielt. Die Bescherung bildete einen der Höhepunkte der gelungenen Feier unter dem Motto „Rockige Weihnacht“. Das spiegelte sich besonders in den Vorführungen wider, die entsprechend musikalisch untermalt wurden.

Zu den Klängen der besten Weihnachtshits durften die Reiter ihre Können zeigen. Allen voran die Bambini auf den niedlichen Shettys. Leuchtende Akzente setzten die mit Lichterketten geschmückten Schulpferden bei der gelungenen Quadrille der Pferdepfleger. Im Einklang zeigten sich die beiden Reiterinnen beim tänzerischen Pas de deux. Spielfreude zeigten die Tiere bei der Zirkusvorführung. Besonderes vertrauen zwischen Pferd und Reiter war beim Reiten und Springen mit dem Halsring erforderlich.

Erstaunlich, was die Kinder bei den Ferienreitkursen in Heddesheim alles lernen. Das zeigten sie bei einer weiteren Quadrille. Für Lacher sorgten die Shettys „Kleiner Onkel“ und „Kleiner Donner“. Beim Freispringen wollten sie nicht ganz so wie ihre „Dompteure“. Beim abschließenden „Jump and run“ waren sowohl die Pferde mit ihren Reitern gefordert, über Hindernisse zu springen, als auch die jeweiligen Teamläufer. Originelle Kostüme sorgen zusätzlich für Spaß beim Publikum. Das konnte sich nach der Reitvorführung noch an den verschiedenen Ständen stärken, während die Kinder beim Ponyreiten Stallluft schnupperten. i.k.