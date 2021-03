Die Gemeinde Heddesheim greift örtlichen Betrieben bei der Teilnahme an einem Stadtgutscheinsystem und einem Online-Marktplatz des Nussbaum-Verlags unter die Arme. Einem entsprechenden Vorschlag von Bürgermeister Michael Kessler folgte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme (Tobias Köber, FDP).

„Wir wissen, dass die Pandemie viele Verlierer hat, der Handel und die Gastronomie gehören zu denen, die am stärksten betroffen sind“, sagte Kessler. Dabei müsse die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren. Den Anfang habe man mit der jetzt startenden eigenen Gutschein-Aktion gemacht, bei der die Kommune einen 20-prozentigen Zuschuss zahlt. Darüber hinaus gelte es nun, langfristige Strukturen zu schaffen.

Zustimmung der Parteien

Stadtgutscheine und Online-Plattform kaufinBW bewarb ein Vertreter des Verlags im Gemeinderat in einem etwa 45-minütigen Vortrag. Die Gutscheine, die in teilnehmenden Betrieben gelten würden und in digitaler oder analoger Form gekauft und eingelöst werden können, sollen dabei helfen, Kaufkraft im Ort zu binden. Die Online-Plattform gibt Betrieben die Möglichkeit, sich auf der Internetseite zu präsentieren und dort Produkte zu verkaufen. Der Verlag bietet begleitend dazu Marketingaktionen und ein Werbebudget. Die Gemeinde will die Stadtgutscheine fördern, indem sie einmalig 500 Euro zahlt, um die Transaktionsgebühr von 2,9 Prozent für Betriebe in diesem Jahr auf 1,9 Prozent zu senken. Blieben jedem Teilnehmer noch einmalig 49 Euro für den Beitritt. Den Einstieg in die Online-Plattform fördert die Gemeinde je nach Paket mit bis zu 800 Euro. Dadurch sparen Betriebe die Einmalzahlung, nicht aber den Monatspreis (39 bis 109 Euro). Wie viel die Gemeinde das kostet, hängt also davon ab, wie viele Betriebe teilnehmen. Die Sprecher von CDU, Grünen und SPD begrüßten das Vorgehen.

Gutscheine ab sofort erhältlich

Ab sofort erhältlich sind die Gutscheine aus der eigenen Aktion der Gemeinde „Weg aus der Krise gemeinsam gehen“. Nach aktuellem Stand beteiligen sich zehn Gastronomiebetriebe und elf Geschäfte oder Dienstleister (Liste auf www.heddesheim.de). Je Gutschein für 10, 25, 50 oder 100 Euro legt die Gemeinde 20 Prozent drauf, Kunden erhalten also Coupons im Gegenwert von 12, 30, 60 oder 120 Euro. Erhältlich sind diese online auf den Internetseiten der Gemeinde und ab Montag, 29. März, im Bürgerservice (Terminvereinbarung unter Telefon 06203/10 10).