Ratespiel zum Badesee

Nachdem die letzte Rallye in den Faschingsferien so gut ankam, hat sich das Jugendhaus Just in Heddesheim auch für die Pfingstferien wieder eine Quiz-Aktion überlegt. Diesmal ist es passend zur Jahreszeit ein Ratespiel rund um den Heddesheimer Badesee, für Kinder ab 8 Jahren. Startpunkt ist gegenüber der Nordbadenhalle. Von dort aus geht es einmal den Rundweg entlang um den See, Endstation ist am Jugendhaus.

Zu Fuß oder mit dem Rad

Auf ihrem Weg um den Badesee müssen die Kinder verschiedene Aufgaben lösen (z. B. Gegenstände zählen oder Schilder lesen) und die Antworten auf dem Teilnahme-Zettel eintragen. Diesen kann man auf der Internetseite www.heddesheim.de/jugendhaus herunterladen und selbst zu Hause ausdrucken. Alternativ gibt es den Zettel auch bereits ausgedruckt während der Öffnungszeiten im Jugendhaus. Das Quiz kann zu Fuß, mit dem Tret-Roller oder dem Rad absolviert werden und dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos, am besten sollten die Kinder schon selbstständig lesen können.

Den ausgefüllten Quiz-Zettel können sie nach der Ralley im Jugendhaus abgeben. Wer den Zettel während der Öffnungszeiten persönlich abgibt, erhält dafür direkt eine kleine Süßigkeit als Belohnung. Alternativ kann man den Zettel aber auch einfach in den Briefkasten werfen. Denn aus allen in der Zeit bis zum 6. Juni abgegebenen und ausgefüllten Zetteln werden am Ende die Gewinner gezogen, die einen von vielen Preisen erhalten.

Die Auslosung der Gewinner des Ratespiels rund um den Badesee werden ab 9. Juni als Video auf der Internetseite des Jugendhauses zu sehen sein. Die Gewinner werden anschließend entsprechend benachrichtigt, heißt es in einer Mitteilung des Jugendhauses. red

