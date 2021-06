Rat spricht über Pläne für Sportgebiet

Im Hallenbad soll es mollig warm, an der Eisbahn frostig kalt sein, und natürlich müssen sämtliche Sporthallen und -Anlagen mit Strom versorgt werden. Wie das anders als bisher erfolgen kann, haben für das Heddesheimer Sportgebiet Experten des Büros Ebök (Tübingen) ausgearbeitet. Seit deren erster Konzeptstudie, die 2019 im Gemeinderat vorgestellt wurde, steht fest: Das Areal eignet sich prima für eine Nahwärmeversorgung.

Inzwischen sind die Fachleute tiefer eingestiegen. Sie haben unter anderem Leistungsmengen berechnet, Ausbauszenarien erarbeitet, Überlegungen zu Photovoltaik angestellt und eine grobe Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellt. Das Ergebnis wird dem Heddesheimer Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 1. Juli, vorgestellt. Los geht es um 17 Uhr im Bürgerhaus (Großer Saal).

Vorvertrag für Biogas-Lieferung

Eine positive Nachricht zum selben Thema hat die Verwaltung bereits in die Sitzungsunterlagen geschrieben: Die Chancen stehen gut, dass das Vorhaben über ein Programm des Landes gefördert werden kann. Für den Bezug von Biogas hat die Gemeinde bereits einen Vorvertrag mit den Betreibern der Anlage am Brunnenweg geschlossen, heißt es weiter. Vom Rat will sich die Verwaltung jetzt grünes Licht für die nächsten Schritte holen.

Ins Sportgebiet fallen weitere Themen der Sitzung. Zum einen muss der bestehende Bebauungsplan geändert werden, um die rechtlichen Voraussetzungen für den Bau der neuen Sport-Kita zu schaffen. In der Sitzung soll die Änderung auf den Weg gebracht werden. Zum anderen will die Verwaltung die Pläne für die Umgestaltung des Außenbereichs der neuen Sauna am Hallenbad vorstellen. Geplant sind eine Außensauna mit Duschen, eine Terrasse zum Sitzen, unterschiedlich gestaltete Pflanzflächen, eine Liegewiese sowie ein neuer Sichtschutz. Ein Büro aus Edingen-Neckarhausen hat die Pläne erstellt und schätzt die Kosten auf rund 110 000 Euro.

Minigolf-Kiosk wird teurer

Und noch ein räumlich passender Punkt: Für den neuen Kiosk an der Minigolfanlage muss die Gemeinde deutlich mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant. Aus im Haushalt veranschlagten 90 000 Euro wurden während der Umbauarbeiten 170 000 Euro. Laut Verwaltung waren im ursprünglichen Ansatz weder die Holzfassade noch der neue Pflasterbelag enthalten. Auch die Entsorgung von Asbest und die Erneuerung von Anschlüsse, deren Zustand sich erst nach dem Abriss des alten Häuschens präsentierte, haben das Vorhaben verteuert.

Vom Sport- ins Gewerbegebiet: Zwischen Benzstraße und der Straße Am Bundesbahnhof will die Gemeinde für Fahrradfahrer eine weitere Lücke im Wegenetz schließen. Der direkte Weg entlang der Bahnlinie erfordert den Ausbau eines Fuß- und Radwegs auf einer Länge von etwa 150 Metern, einen Zaun zur Bahnlinie und eine Beleuchtung. Ein Angebot über 106 000 Euro liegt vor. Weil das Vorhaben im Sanierungsgebiet liegt, wird es laut Verwaltung mit 60 Prozent gefördert.

Weitere Themen der 18 Tagesordnungspunkte umfassenden Sitzung sind unter anderem Aufträge für die Installation der Photovoltaikanlage am Bauhof (76 000 Euro) sowie für Kanalerneuerungen (145 000 Euro). Gebilligt werden soll auch die Änderung des Bebauungsplans für das Ärztehaus, die der Rat bereits im November 2019 angestoßen hatte. Damit sollen im Gebäude Ecke Werder-/Schaafeckstraße auch Büros erlaubt werden. Hintergrund ist, dass sich nicht ausreichend Mieter aus dem Medizin-/Gesundheitssektor gefunden haben und ein Leerstand vermieden werden soll.

