Rat legt Gehalt von Weitz fest

Heddesheim. Der Heddesheimer Gemeinderat kommt am Donnerstag, 19. Mai, 17 Uhr, im Bürgerhaus zu seiner wohl letzten Sitzung unter Leitung des scheidenden Bürgermeisters Michael Kessler zusammen. Auf der Tagesordnung steht dabei unter anderem die Frage, welches Gehalt sein Nachfolger Achim Weitz erhalten soll.

In der Vorlage der Verwaltung wird eine Eingruppierung in B 3 vorgeschlagen. Neben der Einwohnerzahl von knapp 12 000 wird darin auf die besondere Stellung der Gemeinde hingewiesen, etwa durch das Sportzentrum, die Schulen, die umfangreiche Infrastruktur und überdurchschnittliche Investitionsvolumina. „All diese Einrichtungen und Themen erfordern in besonderem Maße das Engagement des Bürgermeisters“, heißt es in der Vorlage weiter. Mit B 3 würde sich die Gemeinde für die höhere von zwei möglichen Stufen entscheiden.

Dann bekäme der neue Bürgermeister Achim Weitz, wie zuletzt der amtierende, monatlich rund 8700 Euro Grundgehalt, 500 Euro mehr als in der Stufe B 2. Er wäre damit ebenso eingruppiert wie seine Kollegen in Schriesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen. Ferner geht es in der Sitzung um die Erweiterung des Gewerbegebietes Süd. Einwohner können zu Beginn der Tagesordnung Fragen stellen. hje

